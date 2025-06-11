Kocaeli'de Dolandırıcı Polis Taklidi Yapan Şahıs Tutuklandı

KOCAELİ'de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yapan M.Ö., tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçesinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bu yöntemle mağdurlardan toplam 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.