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Kocaeli'de doktorların darbedilmesi davası başladı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktorun darbedilmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktorun darbedilmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık N.T. (53), eşi tutuksuz sanık G.T. (54) müştekiler Ahmet Murat Kazan ve Serdar Erişti ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tarafların mahkemeye sunduğu dilekçeler dava dosyasına konulan duruşmada, firari sanık O.T. hakkında çıkarılan yakalama emrinin henüz infaz edilmediği belirtildi.

Duruşmada söz verilen sanık N.T. kimseyi darbetmediğini savunarak, eşi G.T. ve oğlu O.T. ile ilaç yazdırmak için sağlık ocağına gittiğini söyledi.

Aile doktorlarının odasına girdiğini ancak kendisinin orada olmadığını söyleyen N.T, şöyle devam etti:

"İçeride bir şahıs vardı. Doktor olup olmadığını bilmediğim bir kişiydi. Şahsa doktor hanımı sordum. İçerideki şahıs bana 'Ne oldu beğenemedim mi?' dedi. Ben de kendisine 'Buraya kimseyi beğenmeye gelmedim.' dedim. Bana 'Beğenmiyorsan muayene olma çık dışarı lan.' dedi. Doktorun odasına tek başıma girdim. Bu sırada eşim G.T. koridordaydı, oğlum O.T. ise arabayı park ediyordu. Doktor ile içeride tartışırken, biri arkadan başıma vurdu. İçerideki şahıs da 'At bunu dışarı.' dedi. Arkamdan başıma vurulduğu sırada yere düştüm. Ardından içeri 3. bir şahıs girdi. Koridora çıktım."

N.T. tartışmada bir kişinin eşine tokat attığını iddia ederek, "Hala bu şahısların doktor olup olmadığını bilmiyorum, herhangi bir görev aleti vesaire üzerlerinde bulunmuyordu. Tokat üzerine eşim yere düştü, ben de eşimi korumak amaçlı üzerlerine doğru atladım. Kime vurduğumu hatırlamıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilsin." şeklinde konuştu.

Sanık G.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek tartışmalarda eşinin uyarısıyla telefonuyla video çektiğini kaydetti.

Eşi N.T'nin darbedildiğini öne süren G.T, "Uzun boylu mavi tişörtlü biri video çektiğimi görünce üzerime saldırdı, itekledi, darbetti, telefonumu elimden aldı. Telefonu vermemek için mücadele ettim, elimden telefonu aldı. Eşim bu sırada yerdeydi. Arbede yaşandı. Oğlum O.T. de bu sırada geldi. Telefonumun alındığını ve eşimin yerde olduğunu görünce ayırmaya çalıştı, telefonumu almaya çalıştı. Eşim kendinde değildi, baygın haldeydi. Hiçbir kamu malına zarar vermedim. Kimseye vurmadım. Ayırırken veya eşimi kaldırırken elim yanlışlıkla değmiş olabilir ama kimseye vurmadım." diye konuştu.

Müşteki Serdar Erişti, daha önce muayene ettiği sanığın, odasına kaba üslupla girdiğini söyleyerek, "Sanığa 'Buyurun şikayetiniz nedir?' diye sordum. Kendisi bana 'Ne o beni konuşturmayacak mısın?' dedi. Oğlu O.T. de kapı eşiğinde bekliyordu. Şahsın ikinci bağırmasından sonra doktor Yılmaz Bey içeri girdi. Şahıs bu sefer 'Ne o siz çete misiniz?' dedi. Sonrasında Yılmaz Bey benden izin istedi ve çıktı. Şahsa oda içerisinde bir müdahalemiz olmadı. Şahıs geldiği ilk andan itibaren odada yalnızdım, içeride bir çalışanımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Tartışmada sanık N.T'nin kendisine küfür ettiğini belirten Erişti, daha sonra itiş kakışların başladığını, sanıkların saldırısı sonrasında kendisiyle doktor arkadaşlarının darbedildiğini anlattı.

Müşteki Ahmet Murat Kazan da yaşanan tartışmada tarafları ayırmak istediğini ancak kendisinin de darpedildiğini söyleyerek, "Arkamdan enseme bir darbe yedim. Bu darbe sonrasında boynum sandalyeye çarptı. Boynumdaki kemikler bu sebeple kırıldı. Kendime gelmeye çalışırken bir sersemlik geçirdim, kendime geldiğim sırada O.T'yi doktor Yılmaz Sarıkaş'a arkadan boynuna sarıldığını gördüm. Boğarak öldürmeye çalıştı. Yılmaz Bey'i zorla sıyrılarak kurtardılar. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanık N.T'nin tutuklulukta kaldığı süre, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması hususları dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurmak tedbiriyle tahliyesine, sanık G.T. hakkında ise adli kontrol tedbirinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık N.T'nin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine, sanık G.T'ye de "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktorun 6 Ekim 2023'te darbedildiği iddiasıyla N.T. ile eşi G.T. gözaltına alınmış, şüphelilerden N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Firari O.T'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Murat Kocaeli Körfez Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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