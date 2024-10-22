Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı. Patlamada apartmanın 3'üncü katı tamamen yıkılırken, çevredeki binaların camları da kırıldı.
YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamada yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Patlamanın yaşandığı apartmanın 3'üncü kat duvarlarının tamamının yıkıldığı, dairedeki eşyaların da binadan düştüğü görüldü. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları da kırılırken, apartmanın altındaki açık otoparkta bulunan 10 otomobil de zarar gördü.