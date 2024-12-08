Üye Girişi
Haberler
Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Şam'dan önceki son kale muhaliflerde! Esad, bir yerden daha çekildi

 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici

İşte Esad'ın hayatta kalmak için hazırladığı plan

 Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

Kocaeli'de Devriye Tır Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'de Devriye Tır Ulaşımı Aksattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze ilçesinde maden suyu yüklü bir tırın devrilmesi sonucu ulaşım çift yönlü kapatıldı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tır, ulaşımı aksattı.

İstasyon Mahallesi Feribot yolu üzerindeki battıçıktıda, Rufet K. idaresindeki 16 AY 124 plakalı maden suyu yüklü tır henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle battıçıktı çift yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
img

4 kenti şahlandıracak proje başlıyor
img

Muhalifler başkente ilk adımı attı
img

Premier Lig'in yıldızının aracı bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.