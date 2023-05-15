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Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Karaağaç Mahallesi Sazlık mevkisinde fındık tarlasına giden Mustafa Demir'in (73) kullandığı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Demir, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Mustafa Demir Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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