Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı - Haberler

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Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan yol saçılan hafriyat ulaşımda aksamaya neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan yol saçılan hafriyat ulaşımda aksamaya neden oldu.

T.A.B. idaresindeki (42) 41 ABP 122 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı yolu Tavşanlı mevkisindeki rampada devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır şoförü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırın damperindeki hafriyat yola saçıldı.

Polis ile jandarma ekiplerinin önlem aldığı bağlantı ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

AA / Esmer Geçal - Güncel

Jandarma, Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Haberler

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