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Devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erkan Şahin idaresindeki 41 AAY 604 plakalı soda ham maddesi yüklü tır, D-100 kara yolu Osmangazi köprüsü bağlantı yolunda devrildi. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

Devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

Devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Güncel

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