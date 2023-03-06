Kocaeli'de devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri duvarına çarparak devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri duvarına çarparak devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Celal A. idaresindeki 41 P 0513 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptıktan sonra yan yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkartılarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.