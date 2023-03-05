Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 2 işçi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.A. yönetimindeki 34 GCP 771 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Barış Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçilerden Y.T. ve C.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara yolunun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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