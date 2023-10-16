Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 34 RNF 97 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kontrollerde 2,89 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak idari para cezası uygulandı.???????
Kaynak: AA / Güncel