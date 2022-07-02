Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 54 ZK 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan S.E.C, E.K, H.K. ve B.C, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Güncel Haberler

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