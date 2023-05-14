Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Dibek Caddesi'nde ilerleyen Hüsnü N. idaresindeki 34 BJC 49 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı otomobilin yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel