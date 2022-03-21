Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi 2148 Sokak'taki rampadan inen M.A. yönetimindeki 34 LVU 468 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title