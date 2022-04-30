(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

AA - Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonet, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonet, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.

Otoyolda İstanbul yönüne giden H.Z. idaresindeki 34 UG 8290 plakalı kamyonet, Çınarlıdere Viyadüğü'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kaza yapan aracı kaldırmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title