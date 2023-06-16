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Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Y.D. idaresindeki 34 MHA 50 plakalı hurda yüklü tır, Barış Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede etrafa saçılan hurdaları temizlemek ve tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Ankara Güncel Haberler

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