Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Şehitekrem Mahallesi İznik Caddesi'nde, S.A. idaresindeki 41 AGH 644 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel