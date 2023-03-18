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Kocaeli'de devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'de devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 41 BL 126 plakalı İzmit Belediyesine ait çöp kamyonu, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) atık döküm yolunda kontrolden çıktı. Kamyon, yaklaşık 70 metreden Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Toplama Merkezinin sahasına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ş. ile yanındaki işçi E.A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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