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Kocaeli'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"

Kocaeli'de 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 30 Temmuz'da Kocaeli'de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 30 Temmuz'da Kocaeli'de başlayacak.

Kocaeli Valiliği açıklamasına göre, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla hazırlanan etkinlik 30 - 31 Temmuz tarihlerinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Kocaeli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Tanıtım Günleri kapsamında Ankara'dan katılım sağlayan bakanlık ve kamu kurumu yetkilileri, gençleri devletin kendilerine sunmuş oldukları hibe, destek, burs, proje desteği, teşvik, fon, girişimcilik ve eğitim desteği gibi hizmetler hakkında bilgilendirecek, soruları cevaplayacak.

Etkinlik kapsamında 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Aydilge, 31 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de Bilal Hancı ve Volkan Arslan konser verecek.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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