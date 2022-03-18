Kocaeli'de destekleme ve kurs faaliyetlerine 1 gün ara verildi - Haberler

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Kocaeli'de destekleme ve kurs faaliyetlerine 1 gün ara verildi

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de destekleme ve kurs faaliyetlerine 1 gün ara verildi

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili bugünden itibaren destekleme ve kurs faaliyetlerine yarına kadar ara verildiği bildirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili bugünden itibaren destekleme ve kurs faaliyetlerine yarına kadar ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yer yer kuvvetli kar yağışları nedeniyle, kentteki halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına yarın bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akışı ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile scooter, motosiklet ve mobilet kullanımının, bugün saat 18.00'den başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kent genelinde durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre bugün Kocaeli'de saat 18.00'den itibaren cumartesi gününü de kapsayan kuvvetli kar yağışı beklendiğinden trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve toplu taşıma araçlarının kullanımını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Rehabilitasyon, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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