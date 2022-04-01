Kocaeli'de derede mahsur kalan köpek kurtarıldı
AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Başiskele ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi'nde bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatla köpeğin mahsur kaldığı alana indi.
Kurtarma halatına bağlanarak vinç yardımıyla karaya çıkarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel