Kocaeli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kocaeli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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AFAD koordinasyonunda, Kocaeli'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında jandarma ekipleri, huzurevinde kalan vatandaşları tahliye etti.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kocaeli merkezli gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'ndeki huzurevine hareket etti. Senaryo gereği huzurevinde kalan 30 kişiden 27'si jandarma ekipleri tarafından, korku ve panik yaşayan 3 kişi ise ekipler tarafından sedyeye alınarak tahliye edildi.

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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