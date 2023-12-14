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Kocaeli'de Depolama Tankı Üretim Fabrikasında Yangın

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Kocaeli'de bir depolama tankı üretim fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'de depolama tankı üretimi yapan fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bir depolama tankı üretim fabrikasının bacasında sistemsel arıza nedeniyle, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bina boşaltılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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