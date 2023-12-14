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Kocaeli'de Depolama Tankı Üretim Fabrikasında Yangın

14 Aralık 2023 12:19 Güncelleme: 12:21 Abone Ol

Kocaeli'de bir depolama tankı üretim fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.