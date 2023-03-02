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Kocaeli'de depoda çıkan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü

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Kocaeli'de depoda çıkan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumaköy Mahallesi 3317. Sokak'ta geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki gecekondunun çatısına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında geri dönüşüm deposu ve gecekondunun çatısı zarar gördü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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