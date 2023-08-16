Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.