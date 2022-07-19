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Kocaeli'de denize giren genç boğuldu

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de denize giren genç boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Sakarya'dan gelerek Cebeci sahilinde denize giren Ali Uzun (22), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Uzun, birlikte denize girdiği arkadaşı ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Bilinci kapalı şekilde sahile çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Ali Uzun Sakarya Kocaeli Güncel Haberler

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