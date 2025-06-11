Kocaeli'de Denizde Kayıp İhbarı, Ekipler Harekete Geçti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Hala kaybolanın izine rastlanamadı.

Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Kandıra'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 14.00 sıralarında bir kişi tarafından Cebeci Sahili'nde denize giren birinin çırpındığı daha sonra da gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede jet ski ve bot ile arama çalışması başlatan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.

Bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HABER: Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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