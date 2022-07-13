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Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

AA - Murat Yıldırım - Güncel
Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Çakır'ın cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşılmış, Yunus Çakır için arama çalışmaları başlatılmıştı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

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