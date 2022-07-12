Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Haberler

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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.

Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren birisi kadın 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra Kocaeli su Güncel Haberler

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