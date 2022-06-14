Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisinin cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisinin cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kumcağız'da denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaştan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Mustafa B'nin cenazesi Kayseri'ye getirildi. Üniversite öğrencisinin naaşı, Merkez Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene gencin ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa B'nin evin en küçüğü ve elektrik elektronik mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kocaeli'de dün, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 7 gençten 6'sı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılmış, yaklaşık yarım saat sonra da Mustafa B'ye ulaşılmıştı. Sudan çıkarılan Mustafa B, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.