Kocaeli'de Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Kocaeli'de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma uyumlu bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan protokol imzalandı.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kamuya yararlı ücretsiz çalıştırılma tedbiri verilen denetimli serbestlik yükümlülerinin toplumsal kurallara uyumlu bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde imzalanan protokolde, yükümlülerin, çevre temizliği konusunda farkındalıklarını artırmak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek ve üretken bireyler olmalarını sağlamak hedefleniyor.

Protokol kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik, bina tadilat ve boya işlerinin denetimli serbestlik yükümlülerince yapılarak kurumlara ekonomik destek olunması hedefleniyor.

"Temiz Çevre Renkli Duvarlar" projesi kapsamında Kocaeli Adliyesi'nde imzalanan protokol töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, projeye destek veren paydaş kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Bekir Türkmen ve adliye çalışanları katıldı.