Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık T.Ç. (25) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile maktul Birol Şakir Kaya'nın (70) kızları salonda hazır bulundu.

Maktulün kızları şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu söyleyerek, cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Söz verilen sanık T.Ç, maktul Birol Şakir Kaya'yı dedesinin de tanıdığını ve aralarının iyi olduğunu kaydetti.

Kendisinin de Kaya'yı sevdiğini söyleyen T.Ç, "Benim öldürdüğüm adam plastikti, yapay zeka gibi bir şey. Şakir amca yaşıyor, bunu kanıtlayabilirim. Kesinlikle ölmedi, benim öldürdüğüm kişi yapay zekaydı. Hayal dünyasında insan olmayan biriyle bir savaş gibi düşünün." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise sanığın cezai ehliyetinin olmadığını savunarak, üst kuruldan tekrar rapor istenmesi talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Olay

Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023'te Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, demir çubukla Birol Şakir Kaya'nın kafasına vurmuştu.

Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan T.Ç. tutuklanmıştı.