Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, tabanca, para sayma makinesi ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.