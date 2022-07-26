Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Sefa Tetik - Güncel