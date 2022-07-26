Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Sefa Tetik Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.