KOCAELİ'DE DARP SONRASI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDEKİ DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 aile hekiminin darbedilmesi sonrası, olayın yaşandığı Fatih Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlar, iş bıraktı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, "Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir" dedi.

Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde 6 Ekim'de meydana gelen olayda, aile hekimleri Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, darbedildi. 3 hekimi darbeden Nurettin Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki için ev hapsi kararı verildi. Firari oğullarının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Fatih Aile Sağlığı Merkezi protesto amaçlı kapatılırken, merkez önünde toplanan aile hekimleri basın açıklama yaptı. Basın açıklamasına, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Tabip Odası, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da katıldı.

Burada konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, "Gerçekten her gün sağlıkta şiddet konuşuluyor. Artık güvenlik önlemleri ile bunun çözülemeyeceği belli oldu. Hiçbir partinin buna siyasal olarak bakmaması lazım. Bir de bunun içine siyaseti koydukları zaman, bunun çözülmesi mümkün değil. Genel greve gidin. Genel greve gitmezseniz; çözemezsiniz" dedi.

BÜROKRATLARI ELEŞTİRDİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan da ?"Sağlık çalışanları sadece vatandaş tarafından değil; maalesef idare tarafından da başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve angarya altında ezilmekte, sömürülmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' vizyonuna rağmen geldiğimiz nokta; acı vericidir. Darbedilmekten ve hatta ölmekten çekinen binlerce yetişmiş hekim, maalesef son 10 yıl içerisinde doğup, büyüdükleri ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır. Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir. Bu eylemlerin sonuçları sağlık çalışanları kadar, bir ülkenin sağlık hakkına da tecavüz niteliği kazanmıştır. Toplumda artan şiddetli eylemin asıl sorumlusu ise etkili kanuni düzenleme yapmayan, mevcut kanunları uygulamayan ve bu şiddete kör, sağır, dilsiz ve bilgisizce seyirci kalan bürokratlardır" diye konuştu.

'TERÖR BİTMEZSE, DOKTORSUZ KALIRSINIZ'

Sağlık çalışanına uygulanan şiddetin insanlığa yönelik suç kapsamına alınması gerektiğini belirten Noyan, "Marketlere silahla girilmezken vatandaşlar, aile sağlığı merkezine artık caniliği planlayarak gelmeye başlamıştır. Ancak bu böyle gitmez. Savaşta bile düşman tarafından dokunulmayan, dokunulması savaş suçu sayılan sağlık çalışanına her gün uygulanan sözel ve fiziksel şiddet insanlığa yönelik suç kapsamına alınmalıdır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet terörü sona erinceye kadar bizler meydanlarda, emekten gelen gücümüzü, örgütlü ve sürekli olarak sergilemeye edeceğiz. Sağlık çalışanına yönelik bu eylemi, bir terör eylemi olarak kabul edeceksiniz. Bu terör eylemleri bitmezse, bir gün hepiniz, doktorsuz kalacaksınız" dedi. (DHA) FOTOĞRAFLI