Kocaeli'de darp edilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kocaeli'de darp edilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de darp edilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen kişi bıçakla yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen kişi bıçakla yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi 539/1 Sokak'ta evinden çıkan İ.U, henüz belirlenemeyen nedenle kendisini bekleyen bir grubun saldırısına uğradı.

Grubun darp ettiği İ.U, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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