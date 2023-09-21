Kocaeli'de darbedilen kişi uçurumdan kurtarıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde darbedildikten sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten itildiği öne sürülen kişi, kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, darbedilen kişinin bulunması için çalışma başlattı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.