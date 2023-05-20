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Kocaeli'de darbedildikten sonra hastanede ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Kocaeli'de darbedildikten sonra hastanede ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin darbetmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin darbetmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir parkta 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kozluk Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Uman'ın çiçeklerle donatılan cenazesi, Kozluk Camisi'ne götürüldü.

Uman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

İzmit'teki bir parkta 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından darbedilerek ağır yaralanan Kıvanç Uman, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan yaşları küçük 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kemal Paşa Mahallesi Kocaeli Güncel Haberler

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