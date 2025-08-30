Kocaeli'de dalgıçlar Zafer Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalgıçlar, denizde Türk bayrağı açtı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 24 kişilik ekip, İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi.

Ekip, dalışın ardından su yüzeyinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can vermiş tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Etkinliği, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar izledi.