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Kocaeli'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı

Kocaeli'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekip, İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi.

Ekip, dalışın ardından su yüzeyinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Etkinliği, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Han Ak, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

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