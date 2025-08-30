Kocaeli'de D-100 Kara Yolunda Kaza: Araç Kamerasında Anbean Görüntülendi

Kocaeli'de D-100 Kara Yolunda Kaza: Araç Kamerasında Anbean Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna geçerken bariyerlere çarpan otomobilin kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlandığı sırada kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza, başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; orta şeritte ilerleyen kamyonun sağ şeride geçtiği, kamyonu fark eden sürücünün kullandığı otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu

Kimse yerinden bile oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.