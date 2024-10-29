Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel ilçesinde de Kayacık Mahallesi'nde mehter takımı eşliğinde başlayan fener alayı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tamamlandı.

Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.