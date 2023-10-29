Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugün bize düşen, çok çalışmak. Sanayi, teknoloji, dijital dünya, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi dünyanın gerçekliğinin peşinden koşmak. Teknolojiyi kullanan değil üreten ülke olmak, tam bağımsız Türkiye peşinde koşmak, antiemperyalist olmak, batıdan daha iyisini gerçekleştirmek, taklitçi değil taklit edilen olmak için çok çalışacağız." dedi.

Etkinlik, Büyükakın'ın konuşmasının ardından yapılan havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Gebze ilçesinde de Alaettin Kurt Stadyumu'nda mehter takımı eşliğinde başlayan fener alayı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamlandı.

Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.