Kocaeli'de Çöken Binada Aile Üyeleri Arasında Can Kaybı
Kocaeli Gebze'de çöken bir binada, 5 kişilik bir aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun ise başka bir odada bulunduğunu belirledi.
Kocaeli Gebze'de çöken binada 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğu öğrenildi. Ekipler, Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü. )
Haber: Erol POLAT-Ardacan UZUN-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),
