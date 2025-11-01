Kocaeli'de çöken apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

"Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor"

Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, Gebze'de bir binanın kolonunda çatlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

"Teknik inceleme tamamlanana kadar tedbiren 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesi sağlandı." diyen Aktaş, teknik incelemenin ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Aktaş, bölgede adli bilirkişinin haricinde, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onlar bu andan itibaren de devam edecekler. Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait olan tesiste, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik."

Vatandaşların canı söz konusu olduğu için ilgili tüm kurumların çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktaran Aktaş, araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili kararın verileceğini bildirdi.

Aktaş, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un haberdar edildiğini, onların talimatlarıyla çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka buna benzer bir olay yok. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel inceleme de yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ya da 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, tedbirlerin vatandaşların can güvenliği için alındığını vurguladı.

Aktaş, tahliye edilen binalardaki vatandaşların durumu anlayışla karşıladığını belirterek, devlet olarak tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olayı ilk andan itibaren takip ettiğini ifade eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirerek, talimatlarını aldıklarını kaydetti.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.