Kocaeli'de Çöken Apartmandaki Kurtarma Çalışmaları Kamerada
Gebze'de çöken 7 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı olayda, itfaiye ekiplerinin sismik dinleme yaptığı ve kurtulan Dilara Bilir'le iletişim kurduğu anlar kameraya yansıdı.
DİLARA İLE İLETİŞİM KURULDUĞU ANLAR KAMERADA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken, aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı apartmandaki kurtarma çalışmalarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekiplerin sismik dinleme yaptığı ve enkazdan sağ olarak kurtulan Dilara Bilir'le iletişim kurulduğu anlar yer aldı.
Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel