Kocaeli'de Çöken Apartmandaki Kurtarma Çalışmaları Kamerada

DİLARA İLE İLETİŞİM KURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken, aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı apartmandaki kurtarma çalışmalarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekiplerin sismik dinleme yaptığı ve enkazdan sağ olarak kurtulan Dilara Bilir'le iletişim kurulduğu anlar yer aldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),