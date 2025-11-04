Haberler

Kocaeli'de Çöken Apartman ile İlgili Bilimsel Çalışmalar Devam Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken 7 katlı apartmanın ardından başlatılan bilimsel çalışmalar ve tahliye edilen binalar hakkında bilgi verdi. Vali, olayda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, yaralılar için sağlık durumu güncellemelerini paylaştı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartman ile tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çok sayıda kurum ve kuruluştan ekibin, göçüğün nedenini bulmak ve gerekli bilimsel çalışmalar için görev yaptığını söyledi.

Vali Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda, 29 Ekim'de Gebze'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını hatırlattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Aktaş, "Yaralı çıkardığımız kızımız Dilara'ya da Allah'tan şifa diliyorum. Dilara'nın durumu iyi, sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servis odasına alındı. Ona da hepimizin adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Aktaş, olayın yaşandığı günden bu yana bölgedeki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlimiz ekiplerinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, 6 üniversite, TÜBİTAK, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerimiz, ilk andan itibaren hem mevcut göçüğün nereden kaynaklandığını tespit etmek hem de bundan sonra orada yapılacak çalışmalarla ilgili bilimsel araştırmalarını yapıyorlar."

Aktaş, çöken binanın etrafında tahliye edilen 21 binada yaşayanların, yakınlarının evlerinde veya Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde misafir edildiğini kaydetti.

Toplantıda terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele konularına da değinen Aktaş, "Terörle mücadele kapsamında emniyet ve jandarmamızın PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer örgütlerine yönelik yaptığı işlemler sonucunda ikisi FETÖ, 5'i de DEAŞ terör örgütünden olmak üzere 7 kişinin tutuklanması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, düzensiz göçle mücadelenin de artarak sürdüğünü vurgulayarak, operasyonlar ve denetimler sonucu 10 organizatörün tutuklandığını ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda 455 kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Haberler.com
