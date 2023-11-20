Kocaeli'de çocuklar Gazze'deki akranları için denize kağıttan gemi bıraktı

Kocaeli'de çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki akranlarına destek amacıyla İzmit Körfezi'ne kağıttan yaptıkları gemi ve balonlar bıraktı.

Kocaeli'de çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki akranlarına destek amacıyla İzmit Körfezi'ne kağıttan yaptıkları gemi ve balonlar bıraktı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu'nca düzenlenen programda yaklaşık 30 çocuk aileleriyle hazırladıkları kağıttan gemilerle Seka Park'ta toplandı.

İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı duanın ardından çocuklar, yaptıkları kağıttan gemileri ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonları denize bıraktı.

Programda konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, aileleriyle birlikte farkındalığa katkı için gelen çocuklara teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün bizim başımıza bombalar yağmıyor. Hava soğuk üşüyoruz ama kardeşlerimizin üzerine acımasızca bombalar atıp onları şehit ediyorlar. Bugün denize kağıttan sembol gemiler bırakacağız. Bu farkındalığın içerisinde bulunmak bizler için önemliydi." diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.