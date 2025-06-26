Kocaeli'de Çocuklar Arasında Sokakta Kavga

Kocaeli'de Çocuklar Arasında Sokakta Kavga
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 4 çocuk arasında nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga çevredekiler tarafından ayırıldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocukların sokaktaki kavgasını, çevredekiler ayırdı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yumruklu kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren 4 çocuğu, çevredekiler ayırdı. Çocuklar ayrı yönlere dağılırken, kavga araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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