Kocaeli'de Çocuklar Arasında Sokakta Kavga

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocukların sokaktaki kavgasını, çevredekiler ayırdı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yumruklu kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren 4 çocuğu, çevredekiler ayırdı. Çocuklar ayrı yönlere dağılırken, kavga araç kamerasına yansıdı.