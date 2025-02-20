Kocaeli'de Cipte 34 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, bir cipin arka tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen şüpheli cip, Körfez ilçesinde durduruldu.
Cipte yapılan aramada, arka tampon kısmına saklanmış 66 paket halinde 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki yabancı uyruklu A.S. ile E.S. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.