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Kocaeli'de cipin çarptığı kadın öldü

Kocaeli'de cipin çarptığı kadın öldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tünel içerisinde cipin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tünel içerisinde cipin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Ahmet Ç. idaresindeki 34 FJE 121 plakalı cip, tünel içerisinde yürüyen, henüz kimliği belirlenemeyen kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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